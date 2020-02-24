حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 24 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: تشعر أن أجواء العمل الصاخبه لا تناسبك وتبحث عن بديل وتقوم اليوم بالكثير من الأبحاث لتصل الى نتيجة مرضية.عاطفيًا: يتطلب منك هذا اليوم بعض التضحيات من أجل الحبيب، فكن جاهزًا ولا تتردّد، الحياة يوم لك ويوم عليك.صحيًا: أنت قادر على أن تثبت للجميع أن لا شيء يمنعك من تخفيف وزنك، الأيام ستبرهن لهم ذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.