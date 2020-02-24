مشادة على الهواء بين «الإبراشى» ومحامى شقيق هيثم زكى

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي والمستشار بلال عبد الغني سيد، محامي رامي بركات، أخو الفنان هيثم أحمد زكي، بسبب بيعه شقة الفنان الراحل أحمد زكي التي تحوي عددًا كبيرًا من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ومقتنيات دوره في فيلم أيام السادات.





وقال محامي رامي بركات لـ«الإبراشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الأخير على «الأولى المصرية»: «إنت حوّلت الحلقة من الحديث عن أحمد زكي إلى الهجوم على بلال عبدالغني».





وأضاف: «بتقولوا إني فرّطت في حاجة أحمد زكي، فرطت إيه!.. هو أنا روحت بيعتها في سوق العتبة!».





وتابع المستشار بلال عبدالغني، «أنا كلمت أشرف زكي وأحمد السقا، محدش طلب مني يجي يجرد الشقة معايا، وبعدين دي شقة الوريث وملكه يتصرف فيها زي ما هو عايز، والخطابات موجودة وكل حاجة موجودة، الهيصه دي معمولة ليه؟».



