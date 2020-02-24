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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حماة الوطن» ينظم سلسلة ندوات للتوعية بفيروس كورونا فى الإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:19 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد زميل الأخطابي، وتحت رعاية وحضور الدكتور محمد نور الدين، نائب رئيس الحزب،عدد من الندوات التوعوية عن فيروس مرض كورونا المستجد، وذلك بمناطق «أبيس، والحضرة، ومينا البصل»، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحزب بالحملة القومية لوزارة الصحة للتوعية عن مخاطر فيروس كورونا.

أقيمت الندوات تحت إشراف أحمد أبو اليزيد، مساعد أمين عام أمانة الإسكندرية، وحاضر في الندوات إيمان جودة، حيث تحدثت عن فيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة وطرق التعامل فى حالة حدوث إصابة وطرق رفع المناعة للحد من الإصابة، وتمت الإجابة على كل تساؤلات الحضور لرفع الوعي لديهم، وتم في ختام الندوات قياس درجات الحرارة والضغط لجميع الحضور.

في سياق آخر، عقدت أمانة الحزب بالإسكندرية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة والفاصلة في تاريخ العمل الوطني، في ضوء الاستحقاقات المنتظرة، كما تم مناقشة مدى تنفيذ التكليفات الصادرة خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور محمد زميل الأخطابي، أمين عام الحزب بالإسكندرية، علي استمرار حملة الحزب للتوعية عن مخاطر فيروس كورونا المستجد بمختلف المناطق بالمحافظة للعمل علي زيادة الوعي لدي المواطنين، والتأكيد علي أهمية اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض، وذلك في إطار حملات التوعية لوزارة الصحة عن مخاطر فيروس كورونا.

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