غارات إسرائيلية على دمشق والجيش السوري يتصدى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على العاصمة السورية دمشق، بدعوى استهداف حركة الجهاد الفلسطينية في سوريا، غير أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لها.وأفادت الوكالة الرسمية السورية للأنباء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، في الوقت الذي أكد متحدث عسكري إسرائيلي أن إسرائيل شنت غارات على حركة الجهاد الفلسطينية في سوريا وقطاع غزة.وقال مراسل الوكالة إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق، مشيرة أن تلك الأهداف عبارة عن صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد سماع دوي عدد من الانفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها.ووفقاً لمعلومات «المرصد» فإن الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لعدة أهداف منها.