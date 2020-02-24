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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 24 فبراير 2020

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:56 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 24 فبراير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تشعر أن أجواء العمل الصاخبه لا تناسبك وتبحث عن بديل وتقوم اليوم بالكثير من الأبحاث لتصل الى نتيجة مرضية.
عاطفيًا: يتطلب منك هذا اليوم بعض التضحيات من أجل الحبيب، فكن جاهزًا ولا تتردّد، الحياة يوم لك ويوم عليك.
صحيًا: أنت قادر على أن تثبت للجميع أن لا شيء يمنعك من تخفيف وزنك، الأيام ستبرهن لهم ذلك.

الثور
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك ستقدم على مرحلة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة.
عاطفيًا: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.
صحيًا: حاذر قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة، مما يرهقك نفسيًا وجسديًا.

الجوزاء
مهنيًا: لا تكن متواكلًا في عملك ونفذ مهامك بنفسك وكن متحفظًا في تصرفاتك ولا تستعجل.
عاطفيًا: الاستقرار العاطفي شرط لنجاح أي علاقة، وهذا يقلقك بسبب تصرّفات الشريك العشوائية في المدة الأخيرة.
صحيًا: خبر مزعج يقلق راحتك ويحرمك النوم، ما يسبب لك صداعًا مؤلمًا واضطرابات في المعدة.

السرطان
مهنيًا: يصبح التواصل مع المحيط أقل ضغطاُ، ويطرأ ظرف يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول المناسبة.
عاطفيًا: تشعر بالحزن لفراق الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل مع الوضع الجديد وتعمل المستحيل لاسترجاعه..
صحيًا: تصاب بخيبة أمل من أمر ما ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الأسد
مهنيًا: مؤهلاتك تلفت الأنظار بسرعة، فأنت قادر على تنفيذ عدة مهام صعبة وتحقيق نتائج باهرة.
عاطفيًا: الجهود الكبيرة التي تبذلها تدفعك إلى التساؤل حول التوقيت الذي يسمح لك بالتمتع بمباهج الحياة العاطفية ولحظاتها الجميلة، ما يجعلك تعيد النظر في أولوياتك.
صحيًا: استعد لمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتك ونشاطك وروحك المرحة، فتتبدل حياتك الصحية بالكامل.

العذراء
مهنيًا:لا يزال القمر يواجهك من برج الحوت ويسبب لك المزيد من التعقيدات ان العمل تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذه المرحلة بهدوء وراحة بال.
عاطفيًا: البحث في دفاتر الماضي قد يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيرًا له، بل حاول التفكير في المستقبل الناجح مع الشريك.
صحيًا: الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.

الميزان
مهنيًا: تعيش يومًا مريحًا ولا يتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخر تقدّم خطواتك المستقبلية، لكن لا يوجد ما يستحق القلق.
عاطفيًا: تضطر إلى تصحيح أمور كثيرة في التعامل مع شريك طباعه صعبة، لكن مع الأيام تتفهمه أكثر فأكثر وتسير الأمور بينكما على ما يرام.
صحيًا: التعاطي مع الجسد يتطلب عناية فائقة واهتمامًا خاصًا لتبقى في وضع صحي سليم.

العقرب
مهنيًا: يسهّل عليك هذا اليوم الاتصالات وتكون على أتم الاستعداد والتيقظ على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارَس عليك.
عاطفيًا: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.
صحيًا: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة.

القوس
مهنيًا: إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية، ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.
عاطفيًا: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: وضعك الصحي أكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.

الجدي
مهنيًا: تعيد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك في المهلة المطلوبة وتبدأ بمشاريع جديدة تكون أوسع وعلى نطاق عالمي.
عاطفيًا: لا تقم بأمور تجعل الحبيب يغضب عليك، ولا تكن متناقضًا في تصرفاتك وأقوالك أمامه، فهو أصبح في حيرة من أمره بسبب تلك التصرفات.
صحيًا: لا تقل شيئًا وتفعل نقيضه وخصوصًا حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي الدقيق.

الدلو
مهنيًا: يوم يشير إلى شراء منزل أو بيع لعقار بثمن مناسب، وبداية عمل جديد أو زيارة مكان تحبه ويترك أثرًا في قلبك.
عاطفيًا: كن عاقلًا ولا تعرض نفسك للخطر وتجنّب النقاشات المشبوهة، قد تدعمك الصداقات وتجد الأمان بالقرب من الشريك الذي يقف بجانبك في الأوقات الصعبة.
صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد إبلالك من مرض أرهقك وترك مضاعفات كبيرة.

الحوت
مهنيًا: تستريح من الضغوط مع وجود القمر في برجك وتبدو راضيًا عمّا يحصل، فكن متفائلًا بالأفضل، واسعى تعزيز العلاقات في محيطك المهني.
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون مرتاحًا نفسيًا وعاطفيًا.
صحيًا: الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك، فأنت تتمتع بشخصية جذابة.

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