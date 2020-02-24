حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 24 فبراير 2020
الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:56 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 24 فبراير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تشعر أن أجواء العمل الصاخبه لا تناسبك وتبحث عن بديل وتقوم اليوم بالكثير من الأبحاث لتصل الى نتيجة مرضية.
عاطفيًا: يتطلب منك هذا اليوم بعض التضحيات من أجل الحبيب، فكن جاهزًا ولا تتردّد، الحياة يوم لك ويوم عليك.
صحيًا: أنت قادر على أن تثبت للجميع أن لا شيء يمنعك من تخفيف وزنك، الأيام ستبرهن لهم ذلك.
الثور
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك ستقدم على مرحلة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة.
عاطفيًا: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.
صحيًا: حاذر قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة، مما يرهقك نفسيًا وجسديًا.
الجوزاء
مهنيًا: لا تكن متواكلًا في عملك ونفذ مهامك بنفسك وكن متحفظًا في تصرفاتك ولا تستعجل.
عاطفيًا: الاستقرار العاطفي شرط لنجاح أي علاقة، وهذا يقلقك بسبب تصرّفات الشريك العشوائية في المدة الأخيرة.
صحيًا: خبر مزعج يقلق راحتك ويحرمك النوم، ما يسبب لك صداعًا مؤلمًا واضطرابات في المعدة.
السرطان
مهنيًا: يصبح التواصل مع المحيط أقل ضغطاُ، ويطرأ ظرف يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول المناسبة.
عاطفيًا: تشعر بالحزن لفراق الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل مع الوضع الجديد وتعمل المستحيل لاسترجاعه..
صحيًا: تصاب بخيبة أمل من أمر ما ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: مؤهلاتك تلفت الأنظار بسرعة، فأنت قادر على تنفيذ عدة مهام صعبة وتحقيق نتائج باهرة.
عاطفيًا: الجهود الكبيرة التي تبذلها تدفعك إلى التساؤل حول التوقيت الذي يسمح لك بالتمتع بمباهج الحياة العاطفية ولحظاتها الجميلة، ما يجعلك تعيد النظر في أولوياتك.
صحيًا: استعد لمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتك ونشاطك وروحك المرحة، فتتبدل حياتك الصحية بالكامل.
العذراء
مهنيًا:لا يزال القمر يواجهك من برج الحوت ويسبب لك المزيد من التعقيدات ان العمل تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذه المرحلة بهدوء وراحة بال.
عاطفيًا: البحث في دفاتر الماضي قد يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيرًا له، بل حاول التفكير في المستقبل الناجح مع الشريك.
صحيًا: الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.
الميزان
مهنيًا: تعيش يومًا مريحًا ولا يتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخر تقدّم خطواتك المستقبلية، لكن لا يوجد ما يستحق القلق.
عاطفيًا: تضطر إلى تصحيح أمور كثيرة في التعامل مع شريك طباعه صعبة، لكن مع الأيام تتفهمه أكثر فأكثر وتسير الأمور بينكما على ما يرام.
صحيًا: التعاطي مع الجسد يتطلب عناية فائقة واهتمامًا خاصًا لتبقى في وضع صحي سليم.
العقرب
مهنيًا: يسهّل عليك هذا اليوم الاتصالات وتكون على أتم الاستعداد والتيقظ على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارَس عليك.
عاطفيًا: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.
صحيًا: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة.
القوس
مهنيًا: إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية، ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.
عاطفيًا: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: وضعك الصحي أكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.
الجدي
مهنيًا: تعيد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك في المهلة المطلوبة وتبدأ بمشاريع جديدة تكون أوسع وعلى نطاق عالمي.
عاطفيًا: لا تقم بأمور تجعل الحبيب يغضب عليك، ولا تكن متناقضًا في تصرفاتك وأقوالك أمامه، فهو أصبح في حيرة من أمره بسبب تلك التصرفات.
صحيًا: لا تقل شيئًا وتفعل نقيضه وخصوصًا حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي الدقيق.
الدلو
مهنيًا: يوم يشير إلى شراء منزل أو بيع لعقار بثمن مناسب، وبداية عمل جديد أو زيارة مكان تحبه ويترك أثرًا في قلبك.
عاطفيًا: كن عاقلًا ولا تعرض نفسك للخطر وتجنّب النقاشات المشبوهة، قد تدعمك الصداقات وتجد الأمان بالقرب من الشريك الذي يقف بجانبك في الأوقات الصعبة.
صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد إبلالك من مرض أرهقك وترك مضاعفات كبيرة.
الحوت
مهنيًا: تستريح من الضغوط مع وجود القمر في برجك وتبدو راضيًا عمّا يحصل، فكن متفائلًا بالأفضل، واسعى تعزيز العلاقات في محيطك المهني.
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون مرتاحًا نفسيًا وعاطفيًا.
صحيًا: الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك، فأنت تتمتع بشخصية جذابة.