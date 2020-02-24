مناقشة ديوان «أنتظر خارج الوقت» بورشة الزيتون الأدبية

يحل الشاعر حسن هزاع٬ في السابعة مساء اليوم الإثنين٬ بضيافة ورشة الزيتون الأدبية٬ وحوار مفتوح لمناقشة ديوانه «أنتظر خارج الوقت»، حيث يشارك في المناقشة كل من: القاصة والناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، والشاعر أسامة حداد، والشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، والناقد الدكتور مرسى عواد، وتديرها الكاتبة سومية التركي.ومن أجواء الديوان نقرأ:لا أُفاصلُ في عملياتِ البيعِ والشراءِ،أخلقُ غيمةَ صمتٍ لحوارٍتُفسدُه عاصفةُ جدلٍ؛ربما تَهطلُ بسماتٌنحتسي في ظلِّها رشفاتِقهوتِنا الباردةِ،أعتذرُ لمن باغتَني خنجرُها عما لم يَبْدُ منِّي،ولم أُسئ،أُقدِّرُ ما يوسوسُه لي قريني،وما تُسولُه لي نفسي؛فلهما ما لي وعليهما ما عليَّ،أتوكأُ ذاكرتي،ذاكرتي التي لم يُغادرْها وجهُكِمثلما لم تُغادرْني خيباتيوأشباحُ وحدتي.