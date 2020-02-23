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الثقافة

وزيرة الثقافة تدخل لإنقاذ تراث أحمد زكي

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:48 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
ايهاب مصطفى
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استجابت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لإنقاذ شقة الفنان الراحل أحمد زكي التي قام شقيقه ببيعها، مطالبة التفاوض، من خلال لجنة مُشكّلة من الوزارة، مع المشتري الجديد الذي رحّب بالتفاوض في عودة ممتلكات الفنان الكبير.

وأجرت وزيرة الثقافة مداخلة هاتفية، مساء الأحد، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج التاسعة مساءً أكدت فيها ستتواصل مع البائع الجديد لاسترداد ممتلكات الإمبراطور بعد التحقيق الذي قدمه الإبراشي من داخل شقة "مكتب الهرم" والخاصة بالفنان الراحل وبيعها بـ800 ألف جنيه.

وتحتوي الشقة على سيناريوهات أفلام ومكاتبات خاصة بين زكي وشخصيات مهمة كجيهان السادات عن فيلم السادات وزوجته الأولى أم ابنه هالة فؤاد، كما استعرض التحقيق الكثير من الأمور من بينها حالة الشقة وسوء حالة المقتنيات الخاصة بالفتى الأسمر، ومنها بعض ملابسه في أدوار قام بتجسيدها خلال أفلامه ونيجاتيف لأهم أعماله السينمائية أيضًا.

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