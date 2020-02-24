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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نقيب الممثلين لشقيق هيثم زكى: لم تدفع جنيهًا واحدًا فى عزائه

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:20 ص
الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي
رباب الأهواني
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وجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، رسالة إلى المستشار بلال عبدالغنى، محامى رامى عز الدين أخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكى من والدته والوريث الشرعى له، قائلا: «وإحنا بنعمل صدقة جارية لهيثم أحمد زكي، مفيش جنيه دفعته، وعزاء هيثم أحمد زكي مش أخوه اللي دفع ثمنه، الحاجة جت له على الجاهز».

وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على «الأولى المصرية»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: «أخو هيثم أحمد زكي ورث على الجاهز، وإنت يا معالي المستشار معرفتش تطلع شهادة الوفاة اللي انت ورثت بيها».

وردًا على بيع مكتبة أحمد زكي، قال نقيب الممثلين: «حق أحمد زكي مش هنسيبة، الأستاذ بلال جه مثّل علينا إنه حزين، أتاريه جاي يعمل بيزنس، لكن البيزنس ده مش على حساب مصر يا أستاذ بلال».

وأكمل: «أنا لا أثق في بلال بعد كل ما رأيته من بيع وتفريط في مقتنيات الراحل أحمد زكي، وسأصل لأخي هيثم أحمد زكي، وكل فناني مصر لن يقبلوا أن الأستاذ بلال يعمل فينا كده». 

وواصل: " الاستاذ بلال وعدني أنا والفنان أحمد السقا إنه لما يفتح شقة أحمد زكي هيبلغنا، لكنه أخلف وعده". 

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