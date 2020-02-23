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حوادث

بيان من النائب العام بشأن واقعة تصوير «سيدة الطالبية»

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:37 م
النائب العام
النائب العام
حسام محفوظ
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أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، الأحد، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1294 لسنة 2020 إداري الطالبية؛ لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهدًا لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشرها المشهد عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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