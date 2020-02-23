رضا عبدالعال: كل ما يحدث بسبب فوز الزمالك بالسوبر «طيب ما تلغوه»

قال الكابتن رضا عبد العال، إن نزول محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي كان بداية الشرارة في أزمة مباراة السوبر وأشعل الفتنة في المدرجات، مشيرا إلى أن لا يوجد "ظابط ولا رابط".وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة "DMC"، أن كل ما يحدث حاليا بسبب فوز الزمالك بالسوبر "طيب ما تلغوا السوبر".وتابع: "الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة"، لافتا إلى أنه كان على اتحاد الكرة إعلان تأجيل مباراة القمة المقرر عقدها غدا بسبب أحداث مباراة السوبر بالإمارات.وواصل: "الأهلي يرفض العقوبات لأنه مصدوم بسبب خسارته كأس السوبر أمام الزمالك، واللجنة المؤقتة عاوزة تثبت أنها قوية وتعاند الأهلي والزمالك، بإصرارها إقامة مباراة القمة"، منوها أن اتحاد الكرة ضعيف ويجب على أعضائه الاستقالة فورا.