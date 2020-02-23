الخياط: كتائب الإخوان الإلكترونية فقيرة وتستعين بأفكارنا
الأحد 23/فبراير/2020 - 11:35 م
أحمد عبد الرازقطباعة
قالت الإعلامية أماني الخياط، إن شباب كتائب الإخوان الإلكترونية تم تدريبهم في الجامعة العالمية للتجديد، معلقة: "هم فقراء بياخدوا مننا الأفكار والمفردات".
وأضافت ببرنامج "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن الجامعة أسستها تركيا، ويرأس مجلس إدراتها جمال عبدالستار القيادي الإخواني ويوسف القرضاوي.
وتابعت: "قيادات التنظيم الإخوانى تتولى تقييم عمل اللجان الإلكترونية التابعة لهم بشكل منتظم".
وأضافت ببرنامج "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن الجامعة أسستها تركيا، ويرأس مجلس إدراتها جمال عبدالستار القيادي الإخواني ويوسف القرضاوي.
وتابعت: "قيادات التنظيم الإخوانى تتولى تقييم عمل اللجان الإلكترونية التابعة لهم بشكل منتظم".