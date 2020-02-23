الخياط: كتائب الإخوان الإلكترونية فقيرة وتستعين بأفكارنا

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن شباب كتائب الإخوان الإلكترونية تم تدريبهم في الجامعة العالمية للتجديد، معلقة: "هم فقراء بياخدوا مننا الأفكار والمفردات".وأضافت ببرنامج "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن الجامعة أسستها تركيا، ويرأس مجلس إدراتها جمال عبدالستار القيادي الإخواني ويوسف القرضاوي.وتابعت: "قيادات التنظيم الإخوانى تتولى تقييم عمل اللجان الإلكترونية التابعة لهم بشكل منتظم".