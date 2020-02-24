محمد صبحى: المهرجانات و«نمبر وان» صنعهم جهل الجماهير

قال الفنان الكبير محمد صبحي، إنه يشهد شهادة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فقد عرضت عليه أن يحقق حلمه بعرض مسرحية له علي خشبة مسرح الأوبرا لمدة شهر ونصف، مشيرًا إلى أنه كان قد سبق وطلب هذا الطلب في مطلع الألفية ورفض الوزير آنذاك إلا بشرط أن يدفع ٦٠ ألف جنيه إيجارًا عن كل ليلة عرض.وأعرب «صبحي» -خلال الندوة التي حل فيها ضيفًا على قصر السينما، وأدارها الفنان تامر عبد المنعم رئيس القصر- عن سعادته البالغة بما تقدمه وزارة الثقافة، مطالبًا الدولة بزيادة ميزانيتها من أجل تحقيق هدفها المنشود في مواجهة السفه والجهل والتطرف والتدني الفني.وأضاف «صبحي»، أن المهرجانات ونمبر وان صنعهم جهل الجماهير وعدم قدرتهم علي تذوقهم للفن الجيد، وأعرب الفنان الكبير أن طول الوقت كان هناك محاولات نشاز بالفن إلا أن الأغلبية كانت تقدم فن جيد.