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نشوى مصطفى لـ عبدالله رشدي: «يا أخي كسفتنا»

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:30 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
سناء إسماعيل
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علقت الفنانة نشوى مصطفى، على تغريدة الداعية عبدالله رشدي، حول جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، والتي وصف فيها عمله الخيري في الدنيا بأنه لا قيمة له في الآخرة.

وقالت «نشوى»، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «يا أخي كسفتونا والله العظيم، يا أخى اقتدى بنبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أخي ياريتك تكون روحك فيها سلام ومحبة وعطاء زيه، يا أخى يا ريتك تكون سفير دينك زي ماهو سفير دينه».

وأضافت: «يا أخي اخدم عباد الله وابذل فى سبيل مرضاة الله مالك وطاقتك ووقتك زيه، يا أخي شككتوا الشباب فى صواب العقيدة وكفرتوهم، يعنى لما شاب يسمع كلامك التكفيري اللى متبطن باحساس فيه تعالى وكأنك بتقول أنا الأفضل ويشوف أفعاله البسيطة الطيبة المتواضعة تفتكر حيقتدى بمين، وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله».

وكان عبدالله رشدي، قد قال في تغريدة له إن «العمل الدنيوي ما دام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية تستحق الشكر والثناء منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة، مستشهدًا بقوله تعالى «وقدِمنا إلى ما عمِلوا مِن عملٍ فجعلناه هباءً مَنثورا».

وأضاف: «ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا»، وهو الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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