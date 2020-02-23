نقيب الممثلين: محامي وريث هيثم زكي خدعنا

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، على بيع المستشار بلال عبدالغنى، محامى رامى عز الدين أخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكى من والدته والوريث الشرعى له، مكتبة الفنان الراحل أحمد زكي التي تضم جميع مقتنياته، قائلا: «الحاجات راحت لهم رخيصة، فطبيعي يفرطوا فيها بالسهولة».وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على «الأولى المصرية» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن «شهادة وفاة هيثم أحمد زكي أنا اللي عملتها، وكان هناك شهادة تأمين عاملها الراحل هيثم أحمد زكي ضد الوفاة لم يعلم عنها الأستاذ بلال أي شيء»، متابعًا: «معرفش يطلع شهادة وفاة، وخد الحاجة على الجاهز وخدعني».واستكمل الفنان أشرف زكي: «الرأي العام الفني لن يتركك يا أستاذ بلال، تراث الفنان أحمد زكي مش كراكيب».