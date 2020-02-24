«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

رد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، على مطالبة بعض الأندية باستقالته، قائلًا: «اللي مستني أزهق مبأزهقش، ولا يهمني أي واحد».





وأضاف الجنايني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «فيه ناس نزلت رقم تليفوني على فيسبوك، وكم من المقابلات والشتائم، ولا يفرق معايا، سهل ارد على الشتائم، لكننا متربناش على كده».



