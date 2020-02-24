«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد
الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:17 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
رد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، على مطالبة بعض الأندية باستقالته، قائلًا: «اللي مستني أزهق مبأزهقش، ولا يهمني أي واحد».
وأضاف الجنايني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «فيه ناس نزلت رقم تليفوني على فيسبوك، وكم من المقابلات والشتائم، ولا يفرق معايا، سهل ارد على الشتائم، لكننا متربناش على كده».
وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل الشتائم التي وجهت له، وهو يثق في القضاء والعدالة، وسيأخذ حقه بالقانون.