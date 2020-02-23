الجنايني يكذب الأهلي: أرسلت اللائحة بنفسي للخطيب (فيديو)

رد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، على ما جاء في بيان الأهلي بأنه طلب قائمة باللائحة الجديدة لكنها لم تصله، قائلًا إن اللائحة موجودة على الموقع الإلكتروني أي شخص يدخل عليها سيجدها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ومع ذلك كابتن محمود الخطيب قال اللوائح مش عندي، قلت له اللوائح على الويب سايت، وهأبعتهالك، وبعتهاله شخصيًا".ولفت الجنايني إلى أن العقوبات الموقعة على محمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" هي قرارات القاضي، وأنه لم يتدخل فيها، ولا يعلق على أحكام القضاء، مردفًا: "كل فعل مصنف في اللائحة".