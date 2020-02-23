رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
غارات إسرائيلية على دمشق والجيش السوري يتصدى

عالم

الاختطاف والاغتيالات داء تظاهرات العراق بلا دواء.. وناشط يكشف السبب

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:59 م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
منار أحمد
طباعة
منذ انطلاق المظاهرات العراقية في الأول من أكتوبر العام الماضي، ومازال شبح الاغتيالات بين المحتجين في البلاد يطارد المتظاهرين.

ومنذ بداية التظاهرات المناهضة للحكومة، أكتوبر الماضى، قتل نحو 550 شخصا، غالبيتهم من المتظاهرين، بينما أصيب حوالى 3 آلاف آخرين بجروح.

وتكررت عمليات الاختطاف والاغتيالات في البلاد يوميا، والتي كان آخرها محاولة اغتيال المحامي علي معارج، في مدينة الناصرية خلال الأيام الماضية، فضلًا عن محاولة اغتيال علاء الراكبي الناشط العراقي، والذي يدعم حركات التغيير في البلاد، والاحتجاجات.

وعلى الرغم من توثيق كاميرات المراقبة في عدة حالات عمليات الخطف، إلا أن السلطات المعنية لم تتمكن حتى اللحظة من توقيف متهم واحد.

وتؤدي حملات الاغتيالات والاختطاف المستمرة مع استمرار المظاهرات العراقية في البلاد منذ أربعة أشهر إلى المزيد من التوترات والاحتجاجات بالإضافة إلى الاعتصامات التي تشهدها المدن العراقية خلال الفترة الحالية.

• المفوضية الإنسانية
كانت قد أعلنت المفوضية لحقوق الانسان، في تقارير لها خلال الفترة الماضية عن أن خمسين مختطفًا لايزال مصيرهم مجهولًا، من بينهم ناشطين وإعلاميين ومتظاهرون، وتم اغتيال 22 ناشطًا بينما فقد آثر آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزال محتجزا لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.

إلى ذلك، قال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، إن المفوضية وثقت 67 حالة اختطاف، منذ انطلاق التظاهرات، تم تحرير 22 منهم لكن لا يزال مصير خمسين آخرين مجهولا حتى الآن.

ووفقًا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

وبحسب الوكالة، ذكر متظاهر كان فى مكان قريب، أنه شاهد عددا من الأشخاص يتجمعون بالقرب من الخيمة، قبل أن يعلو الصراخ ويتم إخراج الجثة من الخيمة ونقلها إلى مستشفى قريب.

• اتهامات الأمم المتحدة

اتهمت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا الجماعات المسلحة بالوقوف وراء حملات الاغتيالات والخطف والتهديد الذي تعرض لها الناشطين والمدنين، في محاولة لقمع تظاهرات غير مسبوقة في العراق.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.

وقتل مسلحون مجهولون متظاهرًا قرب ساحة الاعتصام الرئيسية فى بغداد، مستخدمين مسدس كاتم للصوت، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، لافتين إلى فقدان أثر 3 متظاهرين آخرين فى مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.

• استمرار عمليات الاغتيالات

من جانبه، قال علاء ناجي ناشط عراقي، في تصريحات لـ "الدستور"، أن حملات الاختطاف والاغتيالات مستمرة في كل مكان في العراق وخاصة المحافظات المنتفضة ضد الفساد.

واتهم الناشط العراقي، الأحزاب السياسية في البلاد وراء عمليات الاختطاف والاغتيالات، في محاولة لقمع التظاهرات.

وكشف ناجي، عن محاولة اغتيال لأحد الناشطين العراقيين في مدينة الشطرة العراقية، ألا أنها باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية والقبعات الزرقاء، الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وراء عملية الاغتيال.

وأوضح الناشط العراقي، إلى أن الهدف من عمليات الاغتيالات هو إخماد الثورة وتخويف المتظاهرين في البلاد، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية عندما تختار الأشخاص المؤثرة في الثورة كالناشطين والصحفيين وتقتلهم، يصبح هدفها إخماد الثورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

«بعد كشف فساد الجماعة».. الإخوان تهدد المتمردين عليها

مرتضى منصور: محمد فضل «عيل صغير» (فيديو)

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحابه من الدورى (فيديو)

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

براءة «السوشيال».. دراسة: مواقع التواصل تحمى الأطفال من الأمراض النفسية

المعهد الفلبيني للبراكين يسجل 5 زلازل لـ«مايون»

«فازوا بميداليات وشرفوا مصر».. أبطال «جودو» العبور يطلبون الدعم

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

ناقدة لبنانية تقدم قراءة تأويلية في مشروع ربيع جابر السردي

وزيرة الثقافة تدخل لإنقاذ تراث أحمد زكي

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

230 عملا من 52 دولة.. تفاصيل الدورة الـ13 لـ«القاهرة لأفلام التحريك»