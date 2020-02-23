مكرم محمد أحمد: النقاد الرياضيون حولوا كرة القدم إلى حرب

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن النقاد الرياضيين هم سبب تحول المباريات إلى معارك، مشيرًا إلى أن النقاد هم من حولوا منافسة كرة القدم إلى اقتتال وحرب شديدة.وأضاف مكرم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجمهور لديه ميول للعنف، ولا بد من إدراك أن الرياضة تعني منافسة وليس اقتتالًا.ولفت إلى أن علاج الوضع الحالي لكرة القدم يكمن في إدراك النقاد أن هذا الوضع صعب استمراره، ولا يؤدي إلى التقدم ولا إلى منافسة حقيقية بل يخلق كراهية وتعصب.وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن تشجيع الكرة والتحمس لفريق ضروري حتى تكون المباراة قوية من الجانبين.ولفت إلى أنه يجب على النقاد إيقاظ ضمير المهنة والعمل بأصولها وأخلاقياتها وأدابها، موضحًا أن هناك أشخاص كثيرين قادرين على لعب هذا الدور.وتابع مكرم محمد أحمد أن نجيب المستكاوي، كان أسوة طيبة للنقاد الرياضيين، كان أديبًا، لديه عبقرية على نحت صور وأسماء وألقاب ما زالت محفورة حتى الآن.ووجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحية لفهمي عمر صاحب الروح الرياضية الجيدة، والذي كان يتميز باتساع صدرة لكل الأراء ويعتبر مثالًا يجب أن نحرص عليه وأن يكون موجودًا دائمًا.