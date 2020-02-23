«الحركة الوطنية»: لدينا خطة لإعداد كوادر شبابية استعدادًا للانتخابات المقبلة

قال محمد عزمي، الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية، إن الحزب لديه خطة كاملة لتأهيل الكوادر الشبابية في جميع المحافظات، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات، مضيفًا أن الحزب ينظم ندوات تثقيفية وبرامج تدريبية لتأهيلهم على مستوي المحافظات.وأضاف عزمي، في تصريح لـ"الدستور": "بعد حصول الكوادر الشبابية على البرامج التدريبية كاملة نعمل على ضمهم إلى مركز إعداد القادة الذي أعلن الحزب إطلاقه، والذي يأهلهم استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة".وأوضح: "الحزب شكل خلال الفترة الماضية لجنة لفحص الكوادر الشبابية بالحزب الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة، وأيضًا سيقدم المقترحات الخاصة بقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر إلي مجلس النواب عند الاعلان عن مناقشة القوانين، فضلًا عن أن الحزب أعلن تدشين صالون سياسي سيتم عقده بشكل شهري لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع والمواطن المصري على المستوي السياسي والإجتماعي، وأيضًا مناقشة الافكار المتعلقة بالشباب، والهدف منها رفع الوعي لدي الكوادر الشبابية".