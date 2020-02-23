الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة النوة الحالية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال النوة الحالي، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.وأكد الشريف أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين الانتهاء من النوة الحالية.وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.وتنوه المحافظة أن غرفة العمليات مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.