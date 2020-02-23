رئيس حكومة العراق المكلف يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وقدّم بومبيو التهنئة لعلاوي بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.كما جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.