إصابة 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على شمال غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة التفاح شرق قطاع غزة.وأوضحت مصادر فلسطينية مساء اليوم، أن الاحتلال استهدف أيضا موقع حطين شمال القطاع بـ3 صواريخ من الطيران الحربي، وفق وكالة شهاب الفلسطينية.من جانبها ردت فصائل المقاومة بنيران مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال التي نفذت قصفها شمال القطاع.وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في وقت سابق اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن التصعيد وتفجير الأوضاع مع المقاومة في قطاع غزة بارتكابه جريمة بشعة تجاوزت كل الحدود بتعمده قتل الشاب محمد علي الناعم والتنكيل بجثته في خانيونس بزعم محاولته زرع عبوة ناسفة.