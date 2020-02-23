الجنايني: تأجيل مباريات الدوري في حالة واحدة فقط

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصرى، إنه لن يؤجل مباريات الدوري إلا في حالة واحدة فقط وهي طلب الأمن.وأضاف الجنايني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنت سألتني لو انضغط عليك، قلت هأقولهم لا إله إلا الله، عاوزين دوري منتظم وكرة محترمة ولا نهجص وكل واحد يقولي أجلي الماتش الفولاني".وأردف: "إحنا متفقين 4 أيام لو الماتش في الخارج، و3 أيام لو الماتش في الداخل".ولفت إلى أن من يتغيب عن المباراة سيطبق عليه اللائحة يفقد 3 نقاط المباراة، و6 نقط تخصم منه في نهاية الدوري.