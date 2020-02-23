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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجنايني: تأجيل مباريات الدوري في حالة واحدة فقط

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:42 م
الجنايني
الجنايني
أحلام عبدالرحمن
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قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصرى، إنه لن يؤجل مباريات الدوري إلا في حالة واحدة فقط وهي طلب الأمن.

وأضاف الجنايني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنت سألتني لو انضغط عليك، قلت هأقولهم لا إله إلا الله، عاوزين دوري منتظم وكرة محترمة ولا نهجص وكل واحد يقولي أجلي الماتش الفولاني".

وأردف: "إحنا متفقين 4 أيام لو الماتش في الخارج، و3 أيام لو الماتش في الداخل".

ولفت إلى أن من يتغيب عن المباراة سيطبق عليه اللائحة يفقد 3 نقاط المباراة، و6 نقط تخصم منه في نهاية الدوري.

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