المستكاوى عن قرارات اتحاد الكرة: نحتاج عقوبات عنيفة

علق حسن المستكاوي الناقد الرياضي، على العقوبات المفروضة على لاعبي الأهلي والزمالك، قائلًا: "إن أي لجنة ترتبط بنصوص اللوائح والقوانين عند وقوع المخالفات".وأضاف المستكاوي ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On" أن ما حدث في أبوظبي خلال مباراة السوبر "خارج النص" وخارج عن كل الحدود، مشيرًا إلى أن الإصلاح يحتاج أحيانًا إلى إجراءات عنيفة من أجل المستقبل والإصلاح.وتابع: "إننا على مدار فترة طويلة لم تكن العقوبات تؤخذ على محمل الجدية والصرامة، وما حدث ليس رياضة من كلا الفريقين"، مطالبًا بتغليظ العقوبات لكي تكون رادعة معلقًا: "لاعب بياخد 10 ملايين جنيه في السنة ايه يعني غرامة 50 ألف جنيه المفروض تبقى الغرامة 500 ألف جنيه".