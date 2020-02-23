ندوة عن كيفية استخدام «التابلت» لطلاب الأول الثانوى بأسوان

قرر حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، عقد ندوة تثقيفية عن "التابلت"، وكيفية استخدامه والدخول على بنك المعرفة في أمانة أسوان بإشراف محمد الداعون أمين عام الحزب بالمحافظة.ومن المقرر أن تبدأ الندوة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 25 و26 من الشهر الجاري بمقر الحزب في أسوان في الساعة السابعة والنصف مساء لطلاب الصف الأول الثانوي العام، في إطار الدور المجتمعي القوى للحزب في الشارع.وأكد الحزب في بيان اليوم الأحد، أن الندوة تنظم بالتعاون مع المدربين المتخصصين المعتمدين من وزارة التربية والتعليم بالمجان والدعوة عامة لجميع الطلاب للتدريب على كيفية استخدام "التابلت"، والحفاظ عليه وتحقيق أقصى استفادة منه والرد على تساؤلات الطلبة.