الجناينى يرد على ادعاء الأهلى احتفاله بفوز الزمالك (فيديو)

رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، على ادعاء النادي الأهلي أن قراراته مزدوجة، وأنه احتفل بفوز الزمالك، قائلًا إنها حملة ممنهجة ضده.وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية mbc masr، أن الصورة التي يتداولها البعض على أنه احتفال كان يستدعي ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان لرفع روحه المعنوية، مردفًا: "الولد مكسوف مش عاوز يجي يتقدم وأنا بأقول له تعال، ويدي الأخرى فيها ميدالية".ولفت إلى أنهم يتداولون بعض الصور من مباريات قديمة على أنه يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر في الإمارات.وتابع: "إذا كنت حضنت لعيبة الزمالك وأنا بسلمهم الميداليات، أنا برضو حضنت لاعيبة الأهلي وأنا بأسلمهم ميداليات كأس السوبر في سبتمبر".