انعام محمد على: كنت تلميذة مجتهدة فى بداياتى بعالم الإخراج

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن أول تجارب دخولها الاستوديو لعمل درامي، كانت صعبة، مشيرة إلى أنها كانت تدرس جميع مفردات عملها قبل دخولها الاستوديو لعدم تورطها في أي مشكلة تطرأ عليها ولا تستطيع التعامل معها، لأن كل الفنانين أو المخرجين والمنتجين لديهم خبرات كبيرة، ويجب الاستعداد لأي شيء عارض.وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أنه لو شعر أي شخص داخل الاستوديو، بعدم إمساك المخرج بزمام الأمور سوف يفقد قدرة التحكم بالعمل، مشيرة إلى أن من يمتلك أدوات عمله فله القيادة، لأنها كانت لديها مسئولية كبيرة تجاه المشاهد.وأضافت: عملت كمذيعة بمدرستي خلال المرحلة الثانوية، وعندما دخلت كلية الآداب كنت سكرتير تحرير مجلة الكلية، وكان حلمي أني أبقى مذيعة في الإذاعة أو صحفية".وأشارت إلى أن أحلامها في العمل كصحفية بدأ عندما تخرجت من كلية الآداب، قائلة: "اتمرنت في جريدة الهلال وروز اليوسف، والتلفزيون مكنش من أحلامي".وأشارت إلى أن عصر التنوير بالنسبة للمرأة كان في مرحلة الستينات وفيها فتحت كل أبواب العمل أمام المرأة: "اتقدمت لامتحان علشان أكون مساعد مخرج بشرط أن يكون المتقدمون خريجي جامعات، والامتحان مكنش فيه أي أسئلة فنية ولكنه ترجمة وأسئلة في المعلومات العامة، ونجح 63 شخصا من 1600".وتابعت، أنها بعد دخولها التلفزيون بسنوات تقدمت للالتحاق بالمعهد العالي للإعلام: "كان بيقبل العاملين بمجال الإعلام بوجه عام بشرط قضائهم لفترة من العمل به، ودخلت المعهد وطلعت الثانية على الدفعة وخدت منه درجة الماجيستير بعنوان الدراما التلفزيونية ودورها في التطوير الاجتماعي".