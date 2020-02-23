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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«شارموفرز» تقطع غيابها عن «الساقية» وتحضّر لألبوم جديد

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:30 م
شارموفرز
شارموفرز
محمد مجدي
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تبدأ فرقة شارموفرز رحلة أولى حفلاتها الغنائية بالقاهرة خلال 2020، عبر 3 حفلات متتالية تطل خلالها على مسرح الساقية، بدءًا من غد الإثنين، وتعقبه بحفلين متتاليين بعده بيوم، بعد استجابة الفرقة لطلب الجمهور بزيادة حفل ثالث.

وأعرب محمد العرقان، من ثنائي شارموفرز، عن حماسه الكبير للعودة إلى الساقية بعد غياب 5 سنوات منذ آخر حفلات الفرقة بنفس المكان، موضحًا كونه من أقرب المسارح التي اعتلاها لقلبه رغم غنائه في عدة مسارح عالمية، مشيرًا إلى أن تجربة العودة لنفس المكان تمثل تحديًا لأعضاء الفريق لإخراج كل ما في طاقتهم لجمهورها المخلص بالساقية، الذى شهد على بدايات رحلتها الغنائية.

وعادت شارموفرز مؤخرًا من جولتها الفنية العالمية التى مرت بها بين كندا وأمريكا، وتحضر حاليًا لجولة عربية، حسبما أكد العرقان قوله إن شارموفرز تستعد للسفر إلى تونس عما قريب لأول مرة، كما تنشغل بوضع لمساتها الأولية على مشروع ألبومها الغنائي الجديد والثالث في مشوارها، بعد سنة من ظهور ألبومها الأخير "انفصام"، مع تحضيرها لحفل غنائي ضخم بصحبة الأردني عزيز مرقة 13 مارس المقبل.

وحققت شارموفرز انتعاشة فنية خلال العام الماضي بالتزامن مع تتويجها بجائزة Boisdale Music Award البريطانية، كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم، بجانب إطلاقها ألبومها الثاني "انفصام"، والذي ضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود"، واختتمت السنة بجولة غنائية بين عدة جامعات مصرية، منها عين شمس وطنطا.

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