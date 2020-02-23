كريم عبد العزيز «أصلع» في «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».. (صورة)

طرح النجم كريم عبد العزيز البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.وظهر عبد العزيز، منفردًا على البوستر الدعائي وبدا وهو "أصلع" بشكل كوميدي.وتدور أحداث "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمر فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي.