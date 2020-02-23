«بعد كشف فساد الجماعة».. الإخوان تهدد المتمردين عليها

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تعرض الثلاثي الإعلامي مسعود حامد، وياسر العمدة، وعاصم عبدالماجد لتهديدات مباشرة من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب نشرهم لفيديوهات تكشف فساد الجماعة الإرهابية.وأشار الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن الجماعة الإرهابية حاولت احتواء الثلاثي في بداية الأمر ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، والآن يتم تهديدهم بالترحيل إلى مصر.ولفت الباز إلى أن كل هؤلاء الذين يعملون ضد الدولة المصرية سيتم ترحيلهم إلى مصر وسيحاسبوا، ولكن ما نرصده الآن هو تفاصيل هذا الشقاق بين الجماعة الإرهابية وعناصرها.