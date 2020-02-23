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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أمن الغربية» يكشف لغز مقتل طفلة على يد تاجر بالسنطة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:23 م
أمن
أمن
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كشفت أجهزة أمن الغربية، عن سبب مصرع طفلة بأحد شوارع قرية ميت يزيد في السنطة بطلق نارى بالشارع.

وأكدت التحريات أن القاتل يعمل بتجارة المخدرات وكان متعاطيا نوعا من "البرشام" أثناء جلوسه بصالون حلاقة وعند مرور الطفلة من أمامه، وأثناء لهوه معها أخرج سلاحه كنوع من الداعبة، لتخرج منه طلقة تستقر في صدرها دون قصد.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية تمكنت اليوم من ضبط المتهم بإطلاق نار على طفلة بإحدى قرى مدينة السنطة ما أدى لمصرعها.

وترجع أحداث الواقعة للثامنة من صباح اليوم، عندما تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة السنطة بوصول طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات تدعي صفاء حسن مقيمة بكفر سالم النحال مصابة بطلق نارى، ما أدى إلى مصرعها فور وصولها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد جعيصة رئيس الفرع الجنائي لمركز زفتى والسنطة، وعقب تقنين الإجراءات انتقل الرائد محمد نبيل الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، والنقباء حسام قطامش ومصطفي الحو ومحمد أبوسديرة معاونين المباحث تكثفت التحريات، وتم ضبط المتهم ويدعي شريف.ع وشهرته شريف زبادى  ٢٥ عاما، ومقيم بكفر سالم النحال، وبحوزته طبنجة عيار 9 ملى وطلقاتها، وتحرر المحضر 1180 لسنة 2020 السنطة، وإبلاغ النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي لاتخاذ اللازم.

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