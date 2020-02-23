السجن لمدة عام لطالب جامعي للانضمام لجماعة إرهابية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندربة، بمعاقبة طالب جامعي بالسجن لمدة عام، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى نواره، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين رفعت عامر، وعمر سويدان، وأمانة سر محمد أحمد البغدادي.وترجع أحداث القضية عندما وجهت النيابة العامة، إلى ن.م.ر، طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وهى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك العرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.وكشفت تحقيقات النيابة حيازة المتهم محررات ومطبوعات معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجا لأفكار وأغراض الجماعة الإرهابية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة.