طبيب الغلابة: رفضت الانتقال للمدينة وخدمتي لأهل قريتي مجانًا

قال الدكتور مجاهد مصطفى، طبيب الغلابة ببني سويف، إنه يعمل في مجال الطب منذ سنوات طويلة، وشهد له كل من تعامل معه بالكفاءة معلقًا: "أنا طبيب شاطر جدًا، وكانوا عايزين يعينوني في القصر العيني، ورفضت، وحبيت أني أخدم بلدي لأنها أرياف، ووالدي نصحني بتقوى الله في الفقراء، وعدم انتهاز حاجاتهم للعلاج، والحصول على الأموال".وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه بدأ في خدمة أهل قريته منذ عام 1984، وذلك لشعور داخلي منه، بحاجه أهل قريته له أكثر من القصر العيني: "ربنا كرمني ولقيت ناس فقيرة كتيرة وبدأت في زراعة الأمل".وأشار إلى أن علاجه للغلابة بأهل قريته، يأتي في إطار سعيه للمتاجرة مع الله، وليس البشر.