الأهلي: سنلعب مباراة القمة غدًا ولن نتعامل مع اللجنة الخماسية

قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن قرارات الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم للرد على عقوبات اتحاد الكرة، تؤكد رفض النادي القاطع لهذه القرارات وعدم الاعتداد بها لأنها صدرت دون إخطارهم بشيء.وأوضح خلال مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن"، أن اللائحة المعدلة لم يطلع عليها كناد منذ تعديلها رغم مخاطبة الاتحاد عدة مرات.وأردف: "حتى لو تم الاتفاق على تعديلات اللائحة فهي لم تحظ بقبول وتأييد كامل ولا تفويض من رؤساء الأندية وأن الجهة المخول لها ذلك هي لجنة المسابقات وليس لجنة الانضباط والأخلاق وفقا لنصوص اللائحة الأصلية".ووصف العقوبات بـ"الظالمة" وأنها تخضع لازدواجية بينة في المعايير لأنها لم تردع الفاعل الأصلي المرتكب للفعل الفاضح وقد ارتكب هذه الأمور عدة مرات في سوابق مختلفة تتعلق بالأخلاق.وأشار إلى أن العقوبة التي اتخذت بحق شيكابالا تم تفصيلها خارج نصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما تم توقيع عقوبات أشد على لاعب الأهلي في المقابل.ولفت إلى أن قناة أبو ظبي نفت إرسال مقاطع مصورة من المباراة لاتحاد الكرة المصري، وهو مايؤكد زيف وازدواجية هذه القرارات والعقوبات.وأوضح أن مجلس الأهلي اتخذ عدة قرارات أهمها إرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" ضد عمرو الجنايني لأنه لم يتمتع بالحياد في منصبه وأشعل النار بين جماهير الناديين الأهلي والزمالك باحتفاله بين جماهير الزمالك.وأردف: "سنصعد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية وكافة المؤسسات الدولية ضد رئيس اللجنة الخماسية"، مشيرًا إلى تناقض قرارات اللجنة الخماسية وأن النادي سيوقف التعامل مع اللجنة الخماسية لقراراتها التي يصيبها العوار.وأكد أن النادي سيشارك في مباراة غدًا لكنه سيعلق حضور الاجتماعات الخاصة باللجنة الخماسية حتى انتهاء ولايتها وانتخاب مجلس إدارة جديد، مردفًا أن الجنايني تعامل في مباراة السوبر كمشجع وليس كرئيس للجنة الخماسية.