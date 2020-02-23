الباز: عبدالله رشدى داعية متبجح ينشر الفتن

وأكد الباز، أن الدولة المصرية لا تحتاج أن ينشغل المواطنون بقضايا هامشية مثل الجنة والنار، لأن هناك الكثير من الكذابين من أمثال عبدالله رشدي ويتبعهم كثير من المصريين دون وعي.





وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عبدالله رشدى، بأنه "أحد المتبجحين الذين يدعون للفتنة عمدًا بما يروجه على صفحته على السوشيال ميديا بتكفير المصريين ونشر الفتنة بينهم".وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن حديث العالم الدكتور مجدى يعقوب خلال تكريمه عن الجنة والنار استفز تطرف عبدالله رشدي الذى نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقول إن المسيحي لن يدخل الجنة لأنه كافر.وأضاف: أن الله أعلم بالقلوب والنوايا الذى لا يعلمها إلا سواه، وليس الدعاة المتاجرين بالدين والمكفرين للناس، مشيرًا إلى أن مجدي يعقوب يعطى مثالا للعطاء والإنسانية بعيدًا عن كل الأديان.