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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالقادر شهيب يكشف رحلة علاجه من السرطان

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:11 م
عبدالقادر شهيب
عبدالقادر شهيب
أحمد عبد العزيز
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قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنه اكتشف إصابته بمرض السرطان بالصدفة بعد إحساسه بالإجهاد، مشيرًا إلى أنه كان يرتب للسفر إلى الرباط، فشعر ببعض التعب والإرهاق، ولكنه كان يعتقد في البداية أن هناك مشاكل في القلب بسبب "النهجان".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه بعد زيارة طبيب القلب، أكد له الطبيب أنه ليس مريض قلب، وأجرى له كشفا آخر، وطلب منه سونار على البطن والقولون، ولكن بسبب السفر إلى الرباط، أجل إجراء السونار حتى عودته إلى مصر مرة أخرى.

وتابع: "بعد عودتي إلى القاهرة، أجريت سونار على البطن، وتم اكتشاف وجود ورم في المثانة، وطلب الطبيب إجراء جراحة لاستئصال الورم، وأخذ عينة منه وتحليلها لمعرفة، هل الورم حميد أم خبيث؟".

وأشار شهيب إلى أنه بعد تحليل عينة من الورم، ظهرت النتيجة وأكدت أن الورم "خبيث"، لافتًا إلى أن زوجته أصيبت بكانسر في الرئة، وشقيقته كانت مصابة بسرطان الثدي، ولذلك كان يعرف طبيعة مرضه جيدًا، وخطورة العلاج الكيماوي.

وواصل: "تلقيت الخبر بهدوء وعدم انزعاج، وفكرت في العلاج، وكانت رحلة علاجي من السرطان بمثابة دراسة لي وتشاور من الأطباء؛ للوصول للحل الأمثل ما بين التدخل الجراحي والعلاج بالكيماوي".

وأردف: "بعد تفكير لفترة وصلت لـ3 أشهر، اكتشفت أن هناك طبيبا مصريا اسمه حسن أبوالعينين، يقوم باستئصال المثانة، ويزرع مثانة بديلة، مصنوعة من الأمعاء، وبالفعل أجريت العملية، وبعد العملية قضيت 3 أسابيع في المستشفى، منهم أسبوع كامل لا أتناول طعاما نهائيا".

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