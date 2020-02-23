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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل ثاني إصابة بكورونا وتضع 200 شخص بالحجر الصحي

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:40 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا بخلاف وضع حوالي 200 شخص في لحجر الصحي بعد اختلاطهم بوفد من كوريا الجنوبية مصاب بالمرض.

وقالت وزارة الصحة بدولة الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، إن مواطنًا إسرائيليًا آخر كان على متن السفينة "دايموند برنسيس" تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه في حجر صحي في مركز شيبا الطبي، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضافت الصحيفة أنه تم وضع 200 شخص في الحجر الصحي بعد اتصالهم بمجموعة سياحية كورية تبين إصابتهم بفيروس كورونا بعد مغادرتهم دولة الكيان الصهيوني.

يذكر أن وزارة صحة الاحتلال أكدت الجمعة الماضي، أن الاختبارات التي أجريت لامرأة إسرائيلية، كانت على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي خضعت لحجر صحي في اليابان، أكدت إصابتها بكورونا.

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