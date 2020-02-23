عائد من العراق بعد 34 عامًا من الفقد: لم أشارك في الحرب.. بخاف من خيالي

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، على قصة أغرب من الخيال لمواطن مصري اسمه الحسنين شلبي، سافر العراق ولم يعد منذ 34 عامًا وانقطعت أخباره ولم يستطع أي أحد من أهله التواصل معه، وتم التوصل له حاليًا وهو في عمر 83 عامًا.وقال عزت شلبي نجل شقيق الحاج حسنين شلبي العائد من العراق بعد 34 عامًا من فقده، إن عمه خرج عام 1986 إلى العراق، وظل على تواصل مع أهله وأشرته حتى أوئل التسعينات، منوها بأنه دعا زوجته لزيارته في العراق، ولكن الحرب اندلعت في العراق، وهو ما منعها من الذهاب لزجته.وواصل أنه بعد ذلك فقدت الأسرة تواصلها مع عمه وظل هو يتنقل في المحافظات العراقية، وفقد كل أوراقه ومع مرور الزمن بدأ ينسى بياناته الشخصية وعنوان عائلته، وانقطع أي اتصال بهم.وتابع أن أحد أقاربه في العراق تعرف عليه ونشر صورته على "فيسبوك" على جروبات "آل شلبي" التي يصل عدد أعضائها إلى 21 مليون شخص، وتمكن من الوصول لأسرته.ومن جانبه، قال الحاج الحسنين شلبي، العائد من العراق، إنه لم يشترك في حرب العراق آنذاك، قائلًا: "أنا بخاف من خيالي".وتابع في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه كان يبيع شاي في الشارع ليكسب رزقه، موضحًا أنه كان لا يملك أي أموال للعودة لمصر، ونسي عنوان منزله وأفرادأسرته.وواصل أنه يبلغ من العمر 83 عامًا حاليًا، معبرًا عن فرحته الشديدة بالجلوس مع أحفاده وأبنائه، قائلا: "قاعد مع أحسن ناس في حياتي، والفرحة مش سيعاني".