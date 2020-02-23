«الفخفاخ» يعقد أول اجتماع بحكومته الجديدة

عقد رئيس الحكومة التونسي المكلف الياس الفخفاخ، اليوم أول اجتماع له بأعضاء فريقه الحكومي الجديد، في دار الضيافة بقرطاج.وأوضح الفخفاخ في بيان مساء اليوم الأحد أنه استعرض خلال اللقاء معايير اختيار أعضاء فريقه وخاصة المتعلقة منها بالكفاءة والمصداقية والنزاهة والإرادة الراسخة للتفاني في خدمة البلاد.وأكد الفخفاخ أهمية التضامن بين أعضاء الحكومة وثمن تواجد قيادات حزبية وشخصيات مستقلة واعتبر ذلك ثراءا وتميزا لهذه الحكومة.وعرض رئيس الحكومة تصوراته لملامح العمل الحكومي وخصائصه وعرض على الفريق خارطة طريق لتحقيق النجاعة المطلوبة على مستوى الأداء الحكومي، مشددا على أهمية مذكرة التعاقد الحكومي التي جسدت الأرضية السياسية التي بني عليها الائتلاف الحكومي.