أستاذ علم اجتماع: الزواج المبكر وراء الأزمة السكانية

قالت الدكتورة عزة فتحى، استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الزواج المبكر أحد أنواع الزواج القصرى، وهناك حالات زواج كان سن الطفلة 9 سنوات و13 عاما فى بعض المناطق، وأن هناك قرى متخصصه فى زواج البنات القاصرات لكبار السن، لكن فى حقيقة الأمر أن جنوب افريقيا أعلى معدل فى الزواج المبكر، وشمال افريقيا تصل فيها النسبة إلى 18%.أضافت عزة، فى تصريحات لها أن أسباب الزواج المبكر تعود لعدد من الأسباب أبرزها، ضعف التعليم، وعدم الإلتزام بالقانون، خاصة وأن القانون يُجرم زواج القاصرات لكنه لا يُنفذ، وسوء الوضع الاقتصادي، ودائمًا ما كانت المرأة السلع الأكثر مبيعا فى الفقر والحروب والأزمات، إضافة للتقاليد الاجتماعية، إلى جانب العزلة الاجتماعية والأعراف.أشارت استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن الآثار الناتجة عن الزواج المبكر، حمل مبكر، موت الأطفال، زيادة عدد المواليد، وأن الأزمة السكانية سببها الرئيسى الزواج المبكر، هذا إلى جانب أن هؤلاء الأطفال نتاج الزواج المبكر يكونوا عبارة عن جيل هش وضعيف ومتقزم، متابعة:" إذا كانت الأم عاوزة تلعب إزاى هتربى جيل واعى مستنير ".ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدم مساعدات لعدد من الدول من أجل مساعدة الأسر على تعليم بناتهن وتشترط عليهم على الأقل الحصول على مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، مؤكدة أن التعليم يعدل السلوك، ولا بدّ من إدخال مادة عن التربية الإنجابية فى المدارس:" دى مش قلة أدب على فكرة، ده علم".