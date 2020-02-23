رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم محمد صبحى في قصر السينما

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:16 م
محمد صبحى
محمد صبحى
أحمد عارف
طباعة
كرم قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، منذ قليل، الفنان محمد صبحي، عن مجمل أعماله عقب عرض فيلم العمل 13.

وبدأت الندوة بعرض فيديو يستعرض من خلاله عدد من مشاهده في الأعمال المسرحية الذي قدمها خلال مشواره منها الهمجي وماما أمريكا ولعبة الست والجوكر وكارمن وسكة السلامة وغيرها.

من ناحية أخرى، يجرى صبحى اختبارات لاختيار مواهب جديدة يضمها لفرقته "استوديو الممثل 2020"، على مسرح محمد صبحى بمدينة سنبل، على أن يكون آخر يوم للتقدم 27 فبراير.

اختبارات فرقة ستوديو الممثل فى عدة مواهب، منها التمثيل، ويشترط فيها لكل موهبة ترغب فى التقدم للاختبار تحضير مشهدين مشهد بالفصحى ومشهد بالعامية، منهما مشهد كوميدى لا يزيد المشهد على دقيقة ونصف الدقيقة، ولا بد أن تكون المشاهد من مسرحيات فقط، وليست أفلاما ومسلسلات، أما فى مجال الغناء فمطلوب تحضير أغنيتين إحداهما بالفصحى والأخرى بالعامية، ويمكن الاستعانة بالأغانى القديمة والحديثة.

وفى مجال العزف يشترط على المتقدم للاختبار اصطحاب الآلة التى تعزف عليها، ويجب تحضير قطعتين موسيقيتين لا تزيد الواحدة على دقيقة ونصف الدقيقة، أما فى مجال الرقص فيشترط تحضير لوحتين من رقص الباليه أو الرقص الشعبى أو الرقص الحديث لا تزيد اللوحة على دقيقة واحدة.

وأكد الفنان محمد صبحى أنه ستتم الدراسة والتدريب لمدة 4 شهور مجانا بدون أى مقابل مادى، ولا يوجد سن محدد للتقديم.
يذكر أن الفنان محمد صبحى قدم مؤخرا موسما جديدا لمسرحيتيه "النحلة والدبور" و"خيبتنا"، ويجرى حاليا بروفات مسرحية جديدة بعنوان "عيلة اتعمل لها بلووك"، كما أنه يستعد لاحتفالية ضخمة يحتفل خلالها بمرور 50 سنة مسرح على فرقته.

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. 108 جنيهات إيرادات هيئة «الإصلاح الزراعي» في 365 يوما

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

تفاصيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي لدولة قطر (فيديو)

الصور

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

الأكثر قراءة

4 قرارات نارية لـ"الأهلي" ردا على عقوبات السوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

براءة «السوشيال».. دراسة: مواقع التواصل تحمى الأطفال من الأمراض النفسية

المعهد الفلبيني للبراكين يسجل 5 زلازل لـ«مايون»

«فازوا بميداليات وشرفوا مصر».. أبطال «جودو» العبور يطلبون الدعم

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«تاريخ الأمم الإسلامية» جديد سلسلة كلاسيكيات المصرية اللبنانية

السبت.. عماد العادلي يناقش «حكايات حارس الكتب»

قلب شاعر المقاومة.. صديقة درويش: «ريتا » اسم وهمى والسيدة التى انتحلت صفتها «نصابة»

«ثقافة المنيا» تطلق فعاليات معرض الكتاب بأبو قرقاص (صور)