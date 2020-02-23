«تنمية الصادرات» تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب

نظمت هيئة تنمية الصادرات، المشاركة المصرية في معرض "مسقط الدولي للكتاب" المقام في سلطنة عمان خلال الفترة من 22 فبراير حتى 2 مارس 2020، يأتي ذلك في إطار تنفيذ لخطة المعارض الدولية للعام المالي 20192020.ويعتبر "مسقط الدولي للكتاب" من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الكتب والمستلزمات التعليمية بالمنطقة العربية، حيث يصنف ضمن أفضل ثلاث معارض على المستوى العربي من حيث القوة الشرائية والاقبال الجماهيري وفقًا لتصنيف اتحاد الناشرين العرب.ونتيجة لما حققته الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، المشاركة من نجاح في دورة العام الماضي، زاد عدد الشركات الراغبة في الانضمام للجناح المصري التابع لهيئة تنمية الصادرات العام الماضي، من 16 شركة بمساحة 261 متر مربع إلى 41 دار نشر بمساحة 603 متر مربع هذا العام.ومثل الهيئة محمد ناصر وخالد زكى مديرى الجناح المصرى بالمعرض.