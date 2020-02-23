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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تنمية الصادرات» تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:16 م
مسقط الدولي للكتاب
مسقط الدولي للكتاب
دعاء أبو العزم
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نظمت هيئة تنمية الصادرات، المشاركة المصرية في معرض "مسقط الدولي للكتاب" المقام في سلطنة عمان خلال الفترة من 22 فبراير حتى 2 مارس 2020، يأتي ذلك في إطار تنفيذ لخطة المعارض الدولية للعام المالي 20192020.

ويعتبر "مسقط الدولي للكتاب" من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الكتب والمستلزمات التعليمية بالمنطقة العربية، حيث يصنف ضمن أفضل ثلاث معارض على المستوى العربي من حيث القوة الشرائية والاقبال الجماهيري وفقًا لتصنيف اتحاد الناشرين العرب.

ونتيجة لما حققته الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، المشاركة من نجاح في دورة العام الماضي، زاد عدد الشركات الراغبة في الانضمام للجناح المصري التابع لهيئة تنمية الصادرات العام الماضي، من 16 شركة بمساحة 261 متر مربع إلى 41 دار نشر بمساحة 603 متر مربع هذا العام.

ومثل الهيئة محمد ناصر وخالد زكى مديرى الجناح المصرى بالمعرض.

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