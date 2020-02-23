محمد أنور: المفروض مجدي يعقوب يبقى تريند لمدة 10 سنين

شارك الفنان محمد أنور، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة للسير مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، بعد تكريمه الأخير من مبادرة "صناع الأمل".وعلق عليها قائلًا: "الراجل ده المفروض يبقي هو رقم واحد والترند والهاشتاج وكل حاجة حلوة على النت لمدة عشر سنين قدام مثلا، وكفاية بقي ننشر فضايح ومشاكل وخناقات وناس ملهاش لازمة ونعليها وبعدين نقول الناس دي اتشهرت ازاي".احتفالية "صناع الأمل"، شارك فيها عدد كبير من النجوم ومن مشاهير المجتمع بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكان الحفل قد شهد تكريم الدكتور مجدي يعقوب، كما تم خلاله جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.من ناحية آخرى، يستعد الفنان محمد أنور لبدء تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "إسعاف يونس"، عقب انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل "الست أمينة"، مع الفنانة ماجدة زكي، والذي تعود به للدراما بعد فترة غياب طويلة.كما تعاقد أنور على أولى بطولاته المطلقة في الدراما، مع شركة "سينرجي"، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر.