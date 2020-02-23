«ميدو» يتعاقد مع «النهار»

تعاقد أحمد حسام "ميدو" مع علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، على تقديم برنامج جديد يذاع ثلاث مرات أسبوعيا اعتبارا من شهر مارس المقبل.وأكد ميدو سعادته بالتعاقد مع النهار كونها من أحب القنوات التلفزيونية لقلبه وللمشاهدين، موضحًا أن برنامجه الجديد يحمل العديد من المفاجآت والانفرادات.