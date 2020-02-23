العثور على بردية تكشف مفاجأة جديدة حول هرم خوفو

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية أنه تم العثور على بردية بمثابة قنبلة لإثباتها أن الهرم الأكبر لم يتم بناؤه للملك خوفو.وتابعت أن مذكرات مهندس الهرم ميرير التي اكتشفت عام ٢٠١٣ ما زالت تكشف الكثير من المفاجآت على رأسها أن الهرم لم يبن للملك.وأضافت أن هذه البرديات تكشف كيف تم بناء الهرم ونقل الحجارة الضخمة لمكان البناء.وقال المؤرخ ماثيو سيبسون، إنه وفقا للبردية فإن المنطقة التي تم بناء الهرم فيها كانت تدعى "أخيت خوفو" لذلك أطلق على الهرم هذا الاسم.وتابع أن هذا الهرم تم بناؤه لواحد من أكثر الفراعنة المحبوبين في مصر وليس الملك خوفو، فترجمة اليوميات شىء صعب للغاية لأن رموز الهيروغليفية التي يعرفها الجميع تغيرت في الأسرة الخامسة بينما تمت كتابة المذكرات وبناء الهرم في الأسرة الرابعة.وأشار إلى أن مدينة اخيت خوفو ما زالت مجهولة جزء منها الذي يقع فيه الهرم، ولكن الباقية يعتقد أنها أسفل منطقة نزلة السمان وتحديدا شرق الأهرامات.