إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالرحاب للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عصابة سرقة الشقق السكنية في الرحاب للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين سمير. خ، على.م، محمد.ح كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بالرحاب بأسلوب المفتاح المصطنع وتمكنوا من سرقة ١٠ شقق سكنية ومصوغات ذهبية تقدر بـ١٨٠ ألف جنيه ومبلغ ٩٠ ألف جنيه و٢٠٠٠ دولار.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة التجمع بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بالرحاب، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من مسروقات وتعرف أصحابها عليهم واتهموهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.