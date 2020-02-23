«آرب ويكلي» تكشف خبايا ومخططات أردوغان في إدلب

أكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أن الشعب السوري هو وحده الذي يدفع ثمن مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إدلب.وتابعت أن الهدف المعلن لأردوغان هو إجبار الجيش السوري على التراجع قبل نهاية الشهر الجاري.وأضافت أن هذا الهدف ليس حقيقي، فأردوغان يستخدم إدلب للضغط على الروس للسماح له بمتابعة أجندته وتنفيذ مخططاته في أماكن أخرى وعلى رأسها ليبيا.وأشارت إلى أن أردوغان كشف أوراقه في ليبيا ويرغب الآن في دعم وغطاء روسي لعملياته في طرابلس، فمن الواضح أن تركيا تريد أن تتصرف كرأس حربة للإخوان المسلمين وطموحاتها في المنطقة.