استطلاع رأي: «بي بي سي» تواجه أسوأ عصورها

تواجه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" واحدا من أسوأ عصورها بعد تقليل عدد موظفيها وخفض الميزانية وأزمات مع الحكومة.وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أحدث الاستطلاعات للرأي كشفت أن أكثر من نصف البريطانيين يريدون إلغاء اشتراك القناة.وأظهرت البيانات أن 79% يعتقدون أن الشركة يجب أن تدفع مقابل تراخيص أكثر من 75 عامًا. كما كشف الاستطلاع أن 63% من البريطانيين يعتقدون أن بي بي سي هي "جزء مهم من الثقافة البريطانية"، ولكن طالبوا بضرورة إلغاء رسوم ترخيص هيئة الإذاعة البريطانية، لأنها لم تعد تعطي قيمة مقابل المال.ويأتي ذلك وسط جدل حول مستقبل الاشتراكات، حيث شن ديفيد ديلمبي هجومًا وحشيًا على ما سماه "كذب" بوريس جونسون رئيس الوزراء لكبحها.وفي يوم الأحد الماضي، هدد رئيس الوزراء بإلغاء رسوم ترخيص التليفزيون وتحويله إلى خدمة اشتراك.