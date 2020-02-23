أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحابه من الدورى (فيديو)

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن قرار الانسحاب من الدوري المصري جاء بإجماع أعضاء المجلس.أضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجلس استعرض شطب عضوية عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المكلف منذ 14 عامًا:"جالي أكثر من 60 توقيع تفويض لعقد جمعية عمومية غير عادية لعزل عمرو الجنايني ومجلسه".كما استعرض سجلات الخصومة بينه وبين الجنايني، مؤكدًا أنه لن يستكمل بطولة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية، نظرًا للخصومة القائمة مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية.واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلًا:"اللائحة تتطبق وملتزم بها، أقول لوزير الشباب أين أنت مما يحدث؟ العيال ضاربة بعض.. هتحصل مجزرة في الاستاد".