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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: مجدى يعقوب أحد رسل الله فى الأرض لتنفيذ مشيئته

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:57 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، النائب العام بتحريك دعاوى جنائية ضد الداعية عبدالله رشدي وسامح عبدالحميد بتهمة زرع الفتنة في المجتمع.

واستعرض الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، تغريدة للداعية عبدالله رشدي يلمح فيها لعدم دخول العالم المصري مجدي يعقوب للجنة، بسبب أنه مسيحي، وعلق قائلًا: "مجدي يعقوب أحد رسل الله في الأرض لتنفيذ مشيئته".

ووجه الباز رسالة إلى عبدالله رشدي، قال فيها: "من أنت لتتحدث باسم الله؟، دخول الجنة والنار أمر متروك لله".

وتابع: "هناك حالة موجودة حول مجدي يعقوب وطنية وإنسانية، ولكن هناك من يحاول زرع الفتنة، ويصنف الآخرة فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار".

وواصل: "هؤلاء لو في زمن تاني كنت أطالب بتطبيق حد الحرابة عليهم لأن هؤلاء مفسدون في الأرض".

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